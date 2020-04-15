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Dünya

Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 vaka sayısı 700'ü aştı

Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid) vaka sayısı 715'e ulaştı.

Muhammet İkbal Arslan   | 15.04.2020
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 vaka sayısı 700'ü aştı

Lefkoşa


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saate 20 yeni pozitif Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 715'e yükseldiğini duyurdu. 

İlk Kovid-19 vakasının 9 Mart'ta görüldüğü Rum kesiminde 12 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

KKTC'de 2 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de 2 yeni vakanın tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 102'ye yükseldiğini duyurdu.

Pilli, her iki vakanın da gözetim altında tutulan kişiler olduğunun altını çizerken bugün 8 hastanın taburcu edildiğini açıkladı.

Bugüne kadar 4 bin 731 test yapıldığını hatırlatan Pilli, toplam 74 hastanın taburcu edildiğini ve 24 hastanın tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

KKTC'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görüldü, 2 Alman 2 de KKTC vatandaşı olmak üzere toplam 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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