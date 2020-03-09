Kıbrıs Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Lefkoşa
Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide koronavirüs olduğu doğrulandı.
Rum kesiminde 42 kişiye koronavirüs testi yapıldığı ve bunlardan ikisinin pozitif çıktığı ifade edildi.
Sağlık Bakanı Yoannu vakaları doğruladı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Rum kesimindeki iki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasını doğruladı.
Rum basınında yer alan habere göre, Bakan Yoannu, bir basın toplantısı düzenleyerek, GKRY'de ilk kez görülen koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Rum Bakan, ilk vakanın 25 yaşındaki bir erkek olduğunu ve İtalya'nın Milano şehrinden 26 Şubat'ta ülkeye geldiği belirtildi.
Diğer vakanın ise 64 yaşında bir Rum erkek olduğunu kaydeden Yoannu, şahsın Lefkoşa'nın güneyindeki bir kamu hastanesinde sağlık personeli olarak çalıştığını ve 5 Mart'ta İngiltere'den GKRY'ye giriş yaptığını ifade etti.
Rum Bakan, söz konusu kişinin çarşamba gününden bu yana işe gittiğini, hastalarla temasta bulunduğunu ve semptomları göstermesine rağmen bugün üstlerine bildirdiğini kaydetti.
Yoannu, halktan sakin olmalarını ve kişisel temizliğe dikkat etmelerini istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.