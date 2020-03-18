Euro
7.09
Dolar
6.44
BIST 100
84,330.85
Altın
1,510.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kevin Durant koronavirüse yakalandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Berad Büyük   | 18.03.2020
Kevin Durant koronavirüse yakalandı

İstanbul

 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

The Athletic'e açıklamalarda bulunan Durant, kendisini iyi hissettiğini, hastalığın semptomlarının gözükmediğini ancak Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Brooklyn Nets takımının 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Çin'de klinik deneyler: Favipiravir adlı ilaç koronavirüste iyileşme sürecini hızlandırıyor
İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Küresel piyasalarda gözler ekonomi teşviklerinde
Libya'da Hafter'in sözcüsü koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Benzer haberler

Kevin Durant koronavirüse yakalandı

Kevin Durant koronavirüse yakalandı

NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 7'ye yükseldi

Fitch: Kovid-19 ülkelerin mali durumlarını zayıflatacak

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 500'e yükseldi

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Türk vatandaşları uçaklarla Türkiye'ye getirilmeye başlandı

Türk vatandaşları uçaklarla Türkiye'ye getirilmeye başlandı