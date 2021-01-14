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Dünya

Kerkük'te DEAŞ'ın tahrip ettiği 138 köy imara muhtaç

Irak'ın Kerkük kentindeki Arap Meclisi Üyesi Tahrir Ubeydi, kentin güneyinde terör örgütü DEAŞ saldırılarında tahrip olan 138 köyün yeniden imar edilmesi ve onarılmasını istedi.

Ali Makram Ghareeb   | 14.01.2021
Kerkük'te DEAŞ'ın tahrip ettiği 138 köy imara muhtaç Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

AA muhabirine konuşan Ubeydi, kentin güneyinin DEAŞ'tan kurtarılmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen hala yüzlerce köyün kullanılmaz durumda olduğunu söyledi.

Yeniden imar edilmeyi bekleyen 138 köy olduğuna dikkati çeken Ubeydi, bu köylerin yüzlerce sakininin hala Kerkük, Salahaddin ve Diyala kentlerinde iç göçmen durumunda olduklarını aktardı.

Ubeydi, Bağdat hükümetinin 2021 yılı imar ve kalkınma projelerinde bu köylerin onarımına öncelik vermesini istedi.

Kerkük'ün Reşad nahiyesine bağlı 160 haneli Murra köyünün muhtarı Velid Halid de AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik anlamında köyde sıkıntı olmadığını ancak köyün imarı için hükümetten destek beklediklerini ifade etti.

Yüzlerce köylünün iç göçmen durumunda olduğunu belirten Halit, yeniden imar için yardım kuruluşlarının da desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın üçte birine tekabül eden Musul, Enbar ve Salahaddin vilayetleriyle Diyala ve Kerkük'ün bir kısmını ele geçirmişti.

Irak güvenlik güçleri ile terör örgütü DEAŞ mensupları arasında çıkan çatışmalarda Kerkük'ün güneyinde yüzlerce köy tahrip edilmişti.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, bilançosu çok ağır olan askeri operasyonlar sonucu 18 Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki varlığının ortadan kaldırıldığını duyurmuştu.

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