Euro
8.95
Dolar
7.36
BIST 100
1,546.60
Altın
1,846.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden uluslararası topluma Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı koruma çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, uluslararası topluma işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı İsrail'in "barbarca" saldırılarından koruma çağrısında bulundu.

Ekrem Biçeroğlu   | 14.01.2021
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden uluslararası topluma Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı koruma çağrısı

İstanbul

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "işgalci" İsrail’in Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm ihlalleri ve saldırılarının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail’in Burak Meydanı’nda yaptığı kazı çalışmalarının kabul edilemez olduğu vurgulanırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle İsrail yönetiminin Kudüs dışından Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişini engellediği hatırlatıldı.

Eski Şehir'in yapısının değiştirilmesi ve Filistinlilere ait toprakların zorla ele geçirilmesini kınayan Birliğin açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Tüm Arap ve İslam ülkelerini (özellikle İsrail’le normalleşmeyen ülkeleri), uluslararası hukuk ve insan hakları örgütlerini Mescid-i Aksa ve Kudüs şehrini işgalci İsrail'in barbarca saldırılarından korumaya davet ediyoruz."

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri

Filistinli yetkililer, İsrail'in uzun yıllardır Harem-i Şerif'in altında Yahudi tarihine dair bir bulguya ulaşmak için kazı çalışmaları yaptığını dile getiriyor.

Her ne kadar İsrail Mescid-i Aksa'nın altındaki kazı çalışmalarını inkar etse de Filistinliler açısından bu olgu hiçbir zaman "gerçekliğini" yitirmedi.

İsrail'in 1996'da Mescid-i Aksa'nın Batı Duvarı (Burak Duvarı-Ağlama Duvarı) altında açtığını duyurduğu tünel ve daha sonra bu çerçevede açılan diğerleri, İsrail'in kutsal mabedin altında ve çevresinde yürüttüğü kazı çalışmalarına ilişkin "şüpheleri" güçlendirdi.

Kazı çalışmalarının yanı sıra fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e yönelik baskınları da devam ediyor.

İşgalin başladığı 1967'den bu yana Harem-i Şerif'in dış kapılarında "güvenliği sağlama" gerekçesiyle bekleyen İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara göz yumuyor.

Son yıllarda giderek artan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar, İsrail'in Harem-i Şerif üzerindeki hakimiyetini artırma girişiminin bir parçası olarak değerlendiriliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü: Afrika'ya Kovid-19 aşısı mart ayında gelmeli
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 394 bini geçti
İngiltere’de yaklaşık 4,5 milyon hasta tedavi olmayı bekliyor
KKTC Başbakanı Saner: Nüfusun yüzde 80'inin aşılanmasını hedefliyoruz

Benzer haberler

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden uluslararası topluma Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı koruma çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden uluslararası topluma Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı koruma çağrısı

BM Özel Raportöründen İsrail'e "Filistinliler için Kovid-19 aşılarına eşit erişim sağlayın" çağrısı

İsrail İran’ın nükleer programına karşı yeni plan hazırlığında

İsrail Bahreyn’e geçici diplomatik misyon şefi atadı

İsrail Bahreyn’e geçici diplomatik misyon şefi atadı
İsrail güçleri, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te 41 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te 41 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail'de son 24 saatte 9 bin 388 Kovid-19 vakası tespit edildi

İsrail'de son 24 saatte 9 bin 388 Kovid-19 vakası tespit edildi