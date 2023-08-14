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Dünya

Kerkük'te 46 dereceyi aşan sıcaklıklar bunalttı

Irak'ın Kerkük kentinde 46 dereceyi aşan hava sıcaklığı vatandaşları bunalttı.

Ali Makram Ghareeb  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Kerkük'te 46 dereceyi aşan sıcaklıklar bunalttı

Kerkük

Kentin bazı merkez ilçelerinde 44 ila 45 derece ölçülen hava sıcaklığı şehir merkezinde 46 dereceyi aştı.

Elektrik kesintilerinin 12 saati bulduğu kentte bunaltan sıcaklar nedeniyle özellikle öğlen saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kerkük kent merkezinde dolmuş şoförlüğü yapan Adil Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yılların en sıcak havasını yaşadıklarını, bu aşırı sıcaklığa rağmen evine ekmek götürmek için işini yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Irak Meteoroloji Müdürlüğü, ülke genelinde bazı yerlerde hava sıcaklığının pazartesi gününe kadar 50 derece ve üzerinde seyredeceğini açıklamıştı.

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