Kerkük Valisi Said Bağdat'tan takviye güç istedi

KERKÜKÜ

AA muhabirine konuşan Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, kentin istikrarı için Vali Rakan Said'in Bağdat'tan takviye güç talep ettiğini söyledi.

Kent merkezinin güvenliğini polislerin sağlamasına rağmen ordu birliklerinin de Kerkük'te görev almasını istediklerini dile getiren Ani, "Irak ordu gücünün Kerkük'te konuşlandırılması lazım. Bu tür gelişmelere kentteki polis güçleri yetersiz kalabilir." dedi.

Kerkük'teki unsurlar arasında barış dolu bir yılın istikrarla devam ettiğini söyleyen Ani, kenti siyasi pazarlık haline getirmek isteyen bazı siyasi partilerin bu tür yasal olmayan adımlarla kentin istikrarını bozmaya çalıştıklarını belirtti.

Merkezi hükümetten Kerkük'teki gelişmelere derhal müdahale etmelerini istediklerini aktaran Ani, Bağdat'ın Kerkük Güvenlik Komisyonu ile koordineli bir şekilde bu tür olayların önüne geçmesi gerektiğini ifade etti.

Bedir Tugaylarından "KYB 16 Ekim'den ders çıkarmalıydı" uyarısı

Bu arada, Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Bedir Tugayları Kuzey Bölgesi Sorumlusu Muhammed Mehdi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'te olup bitenleri titizlikle ve yakından takip ediyoruz. KYB'nin 16 Ekim'den ders alması gerekirdi." dedi.

Irak hükümetinin kontrolündeki bölgelerin istikrarını hiç kimsenin bozmaya hakkı olmadığını söyleyen Mehdi, Kürt siyasetçilerin mutlaka kentteki Türkmen ve Araplarla uzlaşmaları ve gerginlik yaratacak adımlardan uzak durmaları gerektiğini dile getirdi.

KYB'nin parti binalarına bayrak asması

Süleymaniye merkezli KYB, dün gece Kerkük kent merkezinde bulunan ve 1 yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını tekrar astı.

Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının olduğunu savundu.

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara dokunmadı.

Kerkük meselesi ve IKBY bayrağı

Peşmerge güçleri, 16 Haziran 2014'te Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Kerkük'te boşalttığı üslerine konuşlanmaya başlamıştı.

Kerkük'ü fiili olarak 3 yıl boyunca denetimine alan IKBY, Mart 2017'de nevruz kutlamaları sırasında Kerkük Kalesi'nde IKBY bayrağını göndere çekmiş, tüm resmi kurumlara da asılmasını talep etmişti.

Türkmen ve Arapların itirazı üzerine harekete geçen Irak Meclisi de bayrağın göndere çekilmesini reddetmişti.

Bayrağın göndere çekilmesiyle başlayan kriz daha sonra eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Haziran 2017'de gayrimeşru referanduma gideceklerini ve buna Kerkük'ün de dahil edildiğini duyurmasıyla tırmanmıştı.

Referandum sonrası Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'de düzenledikleri askeri operasyonla Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti.

Muhabir: Ali Mukarrem Garip