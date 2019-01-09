Kerkük’te asılan IKBY bayrakları gerginliğe yol açtı

KERKÜK

Irak'ta Kerkük Valiliğinin, kentteki Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) parti binaları ile bazı cadde ve sokaklara asılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarının indirilmesi yönündeki talimatı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, bayrakları indirmeye başladı.

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük Valiliğinin Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) parti binaları ile bazı cadde ve sokaklara asılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarının indirilmesi talimatı üzerine polis ekiplerinin harekete geçtiğini söyledi.

Valiliğin talimatının kısa sürede uygulanmaya başlandığını aktaran Ani, bazı sokak ve caddelere asılan bayrakların indirildiğini açıkladı.

KYB'den "bayrağın asılması yasaldır'' açıklaması

KYB'den yapılan açıklamada ise IKBY bayrağı asılmasında yasal bir engel olmadığı savunuldu.

Açıklamada, "Celal Talabani'nin vefatından sonra tüm ofislerimizde IKBY, Irak ve KYB bayrakları indirilmişti. Ofisin içindeki salon ve toplantı odası ile düzenlenen etkinliklerde IKBY ve KYB bayrağı asılı duruyordu. Bugün ise IKBY ve Irak bayraklarını Kerkük'teki ofislerimizin dışına da yeniden astık." ifadelerine yer verildi.

Bayraklar bazı parti binalarından indirildi

Kerkük Valiliğinin yasal olmadığı gerekçesiyle polise talimat vermesinin ardından bazı parti binaları ve Kerkük kalesi gibi bazı yerlerdeki bayraklar indirildi. KYB'nin, siyasi büro merkezinde ise bayrağın hala asılı olduğu gözlendi.

Bazı semtlerde toplanarak IKBY bayrağının asılmasını kutlamak isteyen grupları polis dağıttı.

Kentte yoğun güvenlik önlemlerin alındığı gözlenirken polis sokaklarda sık sık kimlik kontrolü yapıyor.

Gerginliğin olası şiddet olaylarına dönüşmesinin önüne geçmek için kentteki polis gücü devriye sayısı artırıldı.

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin çağrısı üzerine Haziran 2017'de yapılan gayrimeşru bağımsızlık referandumundan sonra Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'deki askeri operasyonu sonrası Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti.

Muhabir: Ali Mukarrem Garip,Mazin Majeed Asaad Baqal