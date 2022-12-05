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Dünya

Kerkük-Ankara uçak seferleri başladı

Irak’ın Kerkük kentinden Ankara'ya doğrudan ilk uçak seferi yapıldı.

Ali Makram Ghareeb   | 05.12.2022
Kerkük-Ankara uçak seferleri başladı

At Ta mim

Kerkük Havalimanı Basın Sorumlusu Herdi Samed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Hava Yollarının (IHY) Uluslararası Kerkük Havalimanı’ndan Ankara'ya ilk seferini bugün saat 17.00'de gerçekleştirdiğini belirtti.

Kerkük-Ankara arasında başlangıç olarak haftada bir gün sefer yapılacağını aktaran Samed, uçuşların gelecek haftalarda artırılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Irak'ta daha önce askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı, 20 Ekim'den itibaren iç ve dış hat uçuşlarına açılmıştı.


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