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Dünya

Kolombiya'da otoyolda toprak kayması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da otoyolda meydana gelen toprak kayması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Göçük altında kalan kişilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Sinan Doğan   | 05.12.2022
Kolombiya'da otoyolda toprak kayması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti

Bogota

Risaralda yönetim bölgesine bağlı Cali-Condoto yolunda toprak kayması meydana geldi.

Yolcu otobüsü ile çok sayıda aracın göçük altında kaldığı olayda, 27 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Toprak altında kalanların çıkarılması için arama kurtarma ekiplerinin mücadelesi devam ediyor.

Pereira İtfaiyesi sorumlusu Alejandro Arango, enkaz altında tam olarak kaç kişinin kaldığını bilmediklerini, kurtarma çalışmasında ağır iş makinalarını kullanmaya geçmeden önce son kez köpeklerle arama yaptıklarını bildirdi.

Bölgeye çok sayıda sivil savunma, itfaiye, polis ve ambulans ekibi gönderildi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailelere başsağlığı dileyerek, "Risaralda'daki trajedide şimdiye kadar 3'ü çocuk olmak üzere 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmak zorundayım. Hükümetimiz, kurbanların aileleri için üzerine düşeni yapacaktır." ifadesini kullandı.

Ülkede aylardır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında birçok kişi hayatını kaybetti.

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