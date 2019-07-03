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Dünya

Kenya'da kuraklık nedeniyle çok sayıda kişi açlık tehdidi altında

Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi, mayıs ve haziranda yaklaşık 1,6 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu, bunun temmuzda 2 milyonu aşabileceğini bildirdi.

Gökhan Kavak   | 03.07.2019
Kenya'da kuraklık nedeniyle çok sayıda kişi açlık tehdidi altında

Abuja

Kenya'nın birçok eyaletinde etkili kuraklık nedeniyle mayıs ve haziranda yaklaşık 1,6 milyon kişinin açlık riskiyle karşıya karşıya bulunduğu, bunun temmuz ayında 2 milyonu aşabileceği kaydedildi.

Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezinin (NDMA) "2019 Ara Sezon Gıda Güvenliği Raporu"na göre, kuraklığın tarım arazileri ve otlakları olumsuz etkilemesi nedeniyle çok sayıda insan açlık ve susuzluk tehlikesi yaşıyor.

Rapora göre, mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 1,6 milyon insan açlık riskiyle karşı karşıya kalırken, bu rakam temmuz ayında 2 milyonu aşabilir.

Kuraklığa bağlı gıda ve su krizi, ülkenin özellikle kuzey ve orta kesimlerini etkilerken, Turkana, Marsabit, Wajir, Baringo, Garissa, Tana ve Isiolo gibi bölgelerin acil yardıma ihtiyaç duyabileceği bildirildi.


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