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Dünya, Koronavirüs

Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bine yaklaştı

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 260 artarak 4 bin 738'e yükseldi.

Gökhan Kavak   | 21.06.2020
Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bine yaklaştı

Abuja

Kenya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 3 bin 651 Kovid-19 testinin 260'ı pozitif çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülke genelinde şimdiye kadar 140 bin 12 Kovid-19 testi yapılırken 4 bin 738 kişide virüs tespit edildi.

Kenya'da 1607 vaka iyileşti, 123 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Hükümet, Kovid-19 önlemlerini temmuz başına kadar uzatma kararı almıştı.

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