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Dünya

Kenya, kuraklık gerekçesiyle GDO'lu gıdaya izin verdi

Kenya hükümeti, kuraklığı gerekçe göstererek genetiği değiştirilmiş (GDO) tarım ürünlerine ilişkin yasağı kaldırdı.

Tufan Aktaş   | 05.10.2022
Kenya, kuraklık gerekçesiyle GDO'lu gıdaya izin verdi

Istanbul

Bakanlar kurulu tarafından alınan kararda, bundan sonra GDO'lu tarım ürünlerinin üretimi ve ithaline izin verileceği belirtildi.

2012'de konulan yasağı kaldıran karar, kuraklık mücadele çerçevesinde alındı.

Kenya ve çevre ülkelerde görülen kuraklıktan ötürü bölgedeki gıda krizi aylardır sürüyor.

Genetiği değiştirilmiş organizmalar, laboratuvar ortamında diğer bitkiler, hayvanlar, virüsler ya da bakterilerden alınan genlerle DNA'sı değiştirilen bitki ya da et ürünleri olarak tanımlanıyor.

Dünya çapında en çok kullanılan GDO'lu ürünler, mısır, soya fasulyesi ve şeker pancarı olarak biliniyor.

Dünya pazarındaki GDO'lu tohumların çoğunu, ABD'li tohum üreticisi Monsanto'yu satın alan Alman şirketi Bayer üretiyor.

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