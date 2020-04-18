Euro
7.44
Dolar
6.87
BIST 100
98,398.81
Altın
1,687.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KDP'den 'PKK nedeniyle IKBY halkı ağır bedeller ödedi' açıklaması

Kürdistan Demokrat Partisi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığı nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi vatandaşlarının ağır bedeller ödediğini hatırlattı.

Ekip   | 18.04.2020
KDP'den 'PKK nedeniyle IKBY halkı ağır bedeller ödedi' açıklaması

İstanbul

Irak'ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığı nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) vatandaşlarının ağır bedeller ödediğini hatırlattı.

KDP, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Peşmerge güçlerinin Kandil'e yakın "Zini Verte" bölgesine konuşlandırılması ve PKK'nın buna tepki göstererek kendilerine ağır ithamlarda bulunması üzerine yazılı açıklama yaptı.

KDP Politbürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın bölgenin herhangi bir noktasında yuvalanma hakkını kendisine tanıdığı ve IKBY'nin iç işlerini karıştırma konusunda geri kalmadığı ifade edildi.

Açıklamada, PKK'nın istediği yerde konuşlanmayı kendisine hak tanıdığı bir dönemde, IKBY hükümetinin ise kendi toprakları üzerinde yetkilerini uygulamayı normal kabul etmediği belirtildi.

PKK'nın önceki yıllar ve şimdi ortaya koyduğu tutumun bölgede çatışma çıkarmaya yönelik olduğu, örgütün IKBY halkının hayatı, geleceği, güvenliği, egemenliği ile kurumlarına hiç saygı göstermediği kaydedildi.

Terör örgütünün söz konusu tutumu nedeniyle yüzlerce köyün yeniden imarına ve binlerce vatandaşın yaşamına engel olduğuna yer verilen açıklamada, "PKK nedeniyle IKBY halkı ağır insani ve maddi bedeller ödedi." ifadesi kullanıldı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de bugün yaptığı açıklamada, Peşmerge güçlerinin Zini Verte bölgesine, koronavirüse karşı olarak İran'dan kaçak gelen vatandaşların geçişlerinin denetlenmesi amacıyla konuşlandırıldığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın kişi koronavirüsten öldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ Genel Direktörü: Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi kararı cesaret verici
Mısır, Fas ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
Muş'ta Kovid-19 tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi

Benzer haberler

KDP'den 'PKK nedeniyle IKBY halkı ağır bedeller ödedi' açıklaması

KDP'den 'PKK nedeniyle IKBY halkı ağır bedeller ödedi' açıklaması

Mısır, Fas ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Kandil bölgesinde 18 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Çukurca ve Haftanin'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Çukurca ve Haftanin'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Irak'tan Kayseri'ye getirilen 32 kişi yurda yerleştirildi

Irak'tan Kayseri'ye getirilen 32 kişi yurda yerleştirildi
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak Dışişleri Bakanlığına davet edildi

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak Dışişleri Bakanlığına davet edildi