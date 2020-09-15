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Dünya

Kazakistan'dan Türk iş insanlarına yatırım çağrısı

Kazakistan, Türk iş insanlarını yatırım yapmaya davet etti.

Mehmet Şah Yılmaz   | 15.09.2020
Kazakistan'dan Türk iş insanlarına yatırım çağrısı

Ankara

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türk iş insanlarını Kazakistan'a yatırım yapmaya davet etti.

Büyükelçi Saparbekuly yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl haziran ayında yapılan seçimleri kazanarak ülkenin ikinci cumhurbaşkanı olan Tokayev'in önceliğinin halkının refah seviyesini yükseltmek olduğunu belirti.

Saparbekuly, Tokayev’in 1 Eylül'de yaptığı, "Yeni Bir Gerçek Karşısında Kazakistan: Eylem Zamanı" başlığını taşıyan ulusa sesleniş konuşmasında ilan ettiği projelerin Türk iş insanlarının Kazakistan’a yatırım yapmasına olanak sağladığı aktarılarak, "Ulusa seslenişte zikredilen alanların hepsinde Türkiye’nin tecrübesi vardır. Dolayısıyla Türk iş adamları bu olanakları değerlendirebilir." ifadesine yer verildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede ve sonrası döneme hazırlık bağlamında Kazakistan ile Türkiye’nin uyumlu hareket ettiğini vurgulanan Saparbekuly, salgın krizini fırsata çevirme olanağının bulunduğunu, bu bağlamdaki projelerin ikili ilişkilerin daha da güçlenmesine zemin hazırlayacağını aktardı.

Saparbekuly, Kazakistan'da 2025 yılına kadar 24 bin kilometrelik yol ve 20 yeni hastanenin inşasının planlandığını, bunun Türk inşaat ve sağlık sektörü şirketleri için büyük fırsatlar sunduğunu belirti.

Tüp bebek konusunda da Kazakistan'ın yatırımları teşvik ettiğini kaydeden Saparbekuly, ilaç ve tıbbi malzemelerin Kazakistan’da üretilmesinin bir ulusal güvenlik konusu olarak görüldüğünü ve Türk ilaç şirketlerinin Kazakistan’a yatırım yapmalarına destek verileceğini ifade etti.

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