Türk F-16'ları Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun yıl dönümünde Gence'de uçuş gerçekleştirdi
Türk F-16 uçakları, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Gence kentinde uçuş yaptı.
Bakü
Türk F-16 uçakları, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Gence kentinde uçuş yaptı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Bakü'nün kurtuluş günü kapsamında düzenlenen etkinlikte uçuşlar Genceliler tarafından büyük ilgiyle karşıladı.
Genceliler, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla uçakları selamladı.
Gence semalarında Türk F-16'ları ile Azerbaycan savaş uçakları ve her iki ülkenin askeri helikopterleri de uçuş gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.