Euro
8.89
Dolar
7.49
BIST 100
1,116.25
Altın
1,966.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, imza törenine katılıyor
logo
Dünya

Türk F-16'ları Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun yıl dönümünde Gence'de uçuş gerçekleştirdi

Türk F-16 uçakları, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Gence kentinde uçuş yaptı.

Ruslan Rehimov   | 15.09.2020
Türk F-16'ları Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun yıl dönümünde Gence'de uçuş gerçekleştirdi

Bakü

Türk F-16 uçakları, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Gence kentinde uçuş yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Bakü'nün kurtuluş günü kapsamında düzenlenen etkinlikte uçuşlar Genceliler tarafından büyük ilgiyle karşıladı.

Genceliler, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla uçakları selamladı.

Gence semalarında Türk F-16'ları ile Azerbaycan savaş uçakları ve her iki ülkenin askeri helikopterleri de uçuş gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech aşı çalışmalarının hızlandırılması için Almanya’dan 375 milyon avro destek alacak
İstanbul Valisi Yerlikaya: Niyetimiz en geç cuma günü kademeli mesai planını paylaşmak
Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil
Bolu'da karantinadaki yaşlı çift evlerine uyarı yazısı astı
Dünya genelinde en az 366 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türk F-16'ları Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun yıl dönümünde Gence'de uçuş gerçekleştirdi

Türk F-16'ları Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun yıl dönümünde Gence'de uçuş gerçekleştirdi

Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlanıyor

Bakü Türk Şehitliği'nde tören

Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda F-16'ların katılımıyla hava hücum görevi icra edildi

Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda F-16'ların katılımıyla hava hücum görevi icra edildi
Rusya Ermenistan'a neden silah gönderiyor?

Rusya Ermenistan'a neden silah gönderiyor?
Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan tatbikat