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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kazakistan'dan Filistin halkına 1 milyon dolar destek

Kazak hükümeti, Filistin halkına 1 milyon dolar tutarında insani yardımda bulunduklarını bildirdi.

Meiramgul Kussainova  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Kazakistan'dan Filistin halkına 1 milyon dolar destek

Astana

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, haftalık basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in 3 Kasım'da başkent Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde Filistin halkına 1 milyon dolar tutarında destek açıklamasına atıfta bulundu.

Smadiyarov, "Gazze Şeridi'ndeki vahim insani durumu göz önünde bulunduran Kazakistan, kenara çekilmeme ve Filistin halkına 1 milyon dolar tutarında insani yardım sağlama kararı aldı. Kazak hükümeti tarafından tahsis edilen bu yardım, 70 yıldır Filistin halkına acil yardımlar sağlayan Birleşmiş Milletlerin Orta Doğu'daki kuruluşuna aktarıldı." ifadelerini kullandı.

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