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Dünya

Kazakistan’ın yeni Savunma Bakanı Murat Bektanov oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararıyla Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Murat Bektanov, ülkenin yeni Savunma Bakanlığına atandı.

Meiramgul Kussainova   | 31.08.2021
Kazakistan’ın yeni Savunma Bakanı Murat Bektanov oldu

Kazakistan

Kazakistan’da Savunma Bakanlığına Murat Bektanov atandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararıyla Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Murat Bektanov, ülkenin yeni Savunma Bakanı oldu.

Askeri mühimmat deposunda 26 Ağustos’ta meydana gelen patlamada askeri personel ve kurtarma ekibinden 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bugün Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev istifa etmişti.

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