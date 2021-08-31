Kazakistan’ın yeni Savunma Bakanı Murat Bektanov oldu
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararıyla Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Murat Bektanov, ülkenin yeni Savunma Bakanlığına atandı.
Kazakistan
Kazakistan’da Savunma Bakanlığına Murat Bektanov atandı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararıyla Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Murat Bektanov, ülkenin yeni Savunma Bakanı oldu.
Askeri mühimmat deposunda 26 Ağustos’ta meydana gelen patlamada askeri personel ve kurtarma ekibinden 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bugün Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev istifa etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.