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Dünya

Katolik Kilisesinden cinsel istismar mağduruna 8 milyon dolar tazminat

ABD'de Katolik Kilisesinin Los Angeles Başpiskoposluğu, kiliseye bağlı lisenin öğretmeni tarafından cinsel istismara uğrayan bir öğrenciye 8 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Emre Aytekin   | 17.04.2019
Katolik Kilisesinden cinsel istismar mağduruna 8 milyon dolar tazminat

Ankara

ABD'de Katolik Kilisesinin Los Angeles Başpiskoposluğu, kiliseye bağlı lisenin öğretmeni tarafından cinsel istismara uğrayan bir öğrenciye 8 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Mağdur avukatı David Ring, Los Angeles Başpiskoposluğunun, San Gabriel Misyonu Lisesinde sağlık öğretmeni ve atletizm programı direktörü olarak çalışan Juan Ivan Barajas'ın kaçırıp cinsel istismarda bulunduğu kız öğrenciye, adli uzlaşma anlaşması kapsamında 8 milyon dolar tazminat ödeyeceğini bildirdi.

Avukat Ring, müvekkiline ödenen tazminatın bugüne dek tek kişiye ödenen en yüksek meblağ olduğunu ifade etti.

Başpiskoposluğun son 15 yılda cinsel taciz davalarındaki uzlaşma anlaşmalarında mağdurlara 740 milyon dolar ödediği belirtildi.

Kilise hakkında, daha önce de cinsel tacizle suçlanan lise öğretmeninin görevine devam etmesine izin verdiği için ihmal davası açılmıştı.



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