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Dünya

Katar'dan, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye arama kurtarma desteği

Katar, Türkiye'de pek çok ilde çıkan yangınlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere ekip gönderdi.

Serdar Bıtmez,Gülşen Topçu   | 01.08.2021
Katar'dan, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye arama kurtarma desteği

Doha

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Katar İç Güvenlik Güçlerine bağlı Uluslararası Arama Kurtarma Grubundan bir ekibin Türkiye'ye hareket ettiği belirtildi.

Ekibin, orman yangınlarında kaybolanları arama ve kurtarma çalışmalarına katılacağı ifade edildi.

QNA'dan dün yapılan açıklamada, Katar Emiri'nin Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye katılmak üzere ekip gönderilmesi talimatı verdiği belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu talimatın, Katar İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani'nin, Türkiyeli mevkidaşı Süleyman Soylu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin akabinde verildiği kaydedilmişti.

Katar İçişleri Bakanı görüşmede, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileğinde bulunmuştu.

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