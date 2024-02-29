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Dünya

Katar'da mehter takımının gösterisine yoğun ilgi

Katar'ın başkenti Doha'daki tarihi Suk Vakıf Meydanı'nda mehteran takımının verdiği konser büyük ilgi gördü.

Ali Altunkaya  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Katar'da mehter takımının gösterisine yoğun ilgi Fotoğraf: Ali Altunkaya/AA

Doha

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin girişimleri ile düzenlenen etkinlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, konser verdi.

Tarihi Suk Vakıf Meydanı'nda, mehteran takımı eşliğinde ay-yıldızlı bayraklarla oluşturulan korteje vatandaşlar yoğun ilgi ile takip etti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'da Türk kültürüne yönelik ilginin arttığına dikkat çekerek, "Şanlı tarihimizin bir sembolü olan mehter takımımız Katar'da büyük bir ilgi ile karşılandı. Böyle etkinlikler ile zengin Türk kültürümüzü Katar'da tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

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