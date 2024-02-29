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Dünya, Yapay zeka

Apple CEO'su Cook, üretken yapay zekaya önemli ölçüde yatırım yaptıklarını söyledi ​

ABD'li teknoloji devi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, üretken yapay zekaya önemli ölçüde yatırım yaptıklarını ve bu yılın sonlarında bu alandaki planlarına ilişkin daha fazla bilgi paylaşacaklarını belirtti.

Dilara Zengin Okay  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Apple CEO'su Cook, üretken yapay zekaya önemli ölçüde yatırım yaptıklarını söyledi ​

Washington

ABD basınında yer alan haberlere göre Cook, şirketin yıllık hissedar toplantısında yaptığı açıklamada, üretken yapay zeka için inanılmaz bir atılım potansiyeli gördüğünü aktardı.

Şu anda bu alana önemli ölçüde yatırım yaptıklarını kaydeden Cook, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında, geleceği yeniden tanımlayabileceğine inandığımız bir başka teknoloji olan üretken yapay zeka alanında yeni çığır açacağımız yolları sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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