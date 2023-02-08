Katar'da kupa maçlarının bilet geliri, depremzedelere bağışlanacak
Katar'da yarın oynanacak kupa maçlarından elde edilecek bilet geliri, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.
Istanbul
Katar Yıldızlar Ligi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Katar Kupası'nda yarın yapılacak yarı final karşılaşmalarının bilet gelirinin, depremzedelere yardım amacıyla Türkiye ve Suriye'ye gönderileceği belirtildi.
Açıklamada, taraftarlara bilet alarak bu girişime katkı sağlamaları çağrısında bulunuldu.
Futbolda 2023 Katar Kupası yarı finalinde yarın El Sadd-El Arabi ve Ed Dehil-El Vakrah maçları oynanacak.