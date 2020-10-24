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Dünya

Katar'da Fransa'ya yönelik boykot büyüyor

Katar'da devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera marketler zinciri, Fransa'da yeniden Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasına tepki olarak tüm şubelerindeki Fransız mallarını toplamaya başladı.

Serdar Bıtmez,Hamdi Yıldız   | 24.10.2020
Katar'da Fransa'ya yönelik boykot büyüyor

Ad Dawhah

Katar'da devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera marketler zincirinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli bir şirket olarak bizler, ülkemize, inancımıza ve müşterilerimizin arzularına hizmet eden köklü geleneğimiz, adetlerimiz ve Hanif dinimizle uyumlu bir vizyon içinde çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu nedenle, bir sonraki bildirime kadar marketin tüm şubelerinde Fransız ürünlerinin raflardan kaldırılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, müşterilere hitaben, "Yolumuzu aydınlatan meşalemiz, yorumlarınız ve hassasiyetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz." denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları ve bazı gazetelerde Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasının ardından Katar'daki bazı iş yerleri Fransız mallarını raflarından indirme kararı almışt

Katar Üniversitesi de Fransa'yı boykot ediyor

Katar Üniversitesi de Fransa'ya tepki olarak Fransız Kültür Haftası etkinliğini erteledi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İslami sembollere, inanç ve mukaddesata karşı herhangi bir hakaret kesinlikle kabul edilemez. Bu nedenle Katar Üniversitesi yönetimi Fransız Kültür Haftası etkinliğini belirsiz bir tarihe erteleme kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

Karikatürleri öğrencilerine gösteren öğretmen öldürülmüştü

16 Ekim'de Paris yakınlarındaki Conflans Sainte-Honorine semtinde, Samuel Paty adlı öğretmenin başı kesilmiş halde cesedi bulunmuştu.

Fransız yetkililer, öğretmenin katil zanlısının, aynı gece cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokul öğretmeninin derste öğrencilerine Hz. Muhammed'in çirkin şekilde tasvir edildiği karikatürleri gösterdiği, velilerin de bu duruma tepki verdiği belirtilmişti.

Fransız polisi, ülke genelinde katile destek veren mesajlar yayımladıkları iddiasıyla Müslümanlara yönelik baskınlar yapmaya başlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

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