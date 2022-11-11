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Dünya, Katar 2022

Katar'da Dünya Kupası öncesi yeni bir Türk restoranı açıldı

Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi şef ve lokantacı Burak Özdemir tarafından yeni bir Türk restoranı açıldı.

Serdar Bıtmez, Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 11.11.2022
Katar'da Dünya Kupası öncesi yeni bir Türk restoranı açıldı Fotoğraf: Serdar Bıtmez / AA

Doha

Başkent Doha'daki Ticaret Merkezi'nde bulunan restoranın açılışına Türk ve Katarlı iş adamları da katıldı. Açılışa yoğun ilgi gösterilirken, Katar şubesine özel hazırlanan dans beğeni topladı.

AA muhabirine konuşan Burak Özdemir, dünya kupası başlamadan kısa bir süre önce yeni şubenin açılışını yapmak için Doha'da bulunduğunu belirterek, bu restoranın Türkiye'nin ve Türk halkının bir markası olduğunu söyledi.

Özdemir, dünya kupası turnuvaları boyunca, futbolcuları ve taraftarları ağırlayacaklarını, daha iyi işler çıkarabilmek için daha fazla çalışacağını dile getirdi.

Katar, 20 Kasım - 18 Aralık'ta 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

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