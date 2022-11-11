Katar'da Dünya Kupası öncesi yeni bir Türk restoranı açıldı
Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi şef ve lokantacı Burak Özdemir tarafından yeni bir Türk restoranı açıldı.
Doha
Başkent Doha'daki Ticaret Merkezi'nde bulunan restoranın açılışına Türk ve Katarlı iş adamları da katıldı. Açılışa yoğun ilgi gösterilirken, Katar şubesine özel hazırlanan dans beğeni topladı.
AA muhabirine konuşan Burak Özdemir, dünya kupası başlamadan kısa bir süre önce yeni şubenin açılışını yapmak için Doha'da bulunduğunu belirterek, bu restoranın Türkiye'nin ve Türk halkının bir markası olduğunu söyledi.
Özdemir, dünya kupası turnuvaları boyunca, futbolcuları ve taraftarları ağırlayacaklarını, daha iyi işler çıkarabilmek için daha fazla çalışacağını dile getirdi.
Katar, 20 Kasım - 18 Aralık'ta 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.