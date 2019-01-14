Katar Şam Büyükelçiliğini yeniden açmayacak

Katar, Suriye rejimiyle ilişkilerin normalleşmesini teşvik edici bir işaretin olmadığını ve Şam Büyükelçiliğini yeniden açma gereği duymadığını açıkladı.

DOHA

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye rejimiyle ilişkilerin normalleşmesi konusunda umut verici bir işaretin olmadığını söyledi.

Al Sani, bir gazetecinin, "Katar, Şam Büyükelçiliğini yeniden açacak mı?" şeklindeki sorusunu, "Suriye rejimiyle ilişkilerin normalleşmesini teşvik edici bir işaret yok." diye cevapladı.

Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesine hala karşı olduklarını ve Şam Büyükelçiliğini yeniden açma gereği duymadıklarını kaydeden Al Sani, Suriye'nin Arap Birliği'ne katılımının askıya alınmasına neden olan durumun hala ortadan kalkmadığını ifade etti.

Muhabir: Ali Semerci