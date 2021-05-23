Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.84
Altın
1,881.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Katar, Libya'daki Trablus Büyükelçiliğini yeniden açacak

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Katar'ın Trablus'taki elçiliğinin yakında yeniden açılacağını bildirdi.

Mücahit Aydemir   | 23.05.2021
Katar, Libya'daki Trablus Büyükelçiliğini yeniden açacak

Trablus

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'e geldi.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe tarafından kabul edilen Al Sani, ardından Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, burada yaptığı açıklamada, "Katar tarafıyla iki ülke arasındaki anlaşmaların etkinleştirilmesi konusunda anlaştık ve Katar heyetini başkent Trablus'tan çalışmak üzere büyükelçiliğini yeniden açmaya çağırdık." dedi.

Trablus'taki büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla ilgili Katar heyetinden "iyi haberler aldıklarını" aktaran Menguş, elçiliğin açılma tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de, ülkesinin Libya'ya destek veren duruşunu yineledi.

Libya'da Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen siyasi süreci desteklediklerini kaydeden Al Sani, iki ülke arasında çalışma grupları oluşturulacağını ve yetkililerin karşılıklı ziyaretleri olacağını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 703'e yükseldi
Araştırma: Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşıları Hindistan varyantına karşı etkili
Dünya genelinde 1 milyar 650 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid nedeniyle yoğun bakımdayken doğum yapan annenin bebeğiyle buluşması duygulandırdı
46 yaşındaki inşaat mühendisi 67 günlük entübe sürecini anlattı

Benzer haberler

Katar, Libya'daki Trablus Büyükelçiliğini yeniden açacak

Katar, Libya'daki Trablus Büyükelçiliğini yeniden açacak

Libya ve Tunus arasında taşımacılık alanında anlaşmalar imzalandı

Libya ordusu: Hafter milisleri El-Cufra'da bir vatandaşı öldürdü

BM, Libya'daki paralı savaşçıların ve yabancı güçlerin ayrılması çağrısı yaptı

BM, Libya'daki paralı savaşçıların ve yabancı güçlerin ayrılması çağrısı yaptı
Libya'da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Libya'da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi
Libya Ordusu, Hafter milislerinin yeniden ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı

Libya Ordusu, Hafter milislerinin yeniden ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı