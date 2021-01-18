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Dünya

Katar ile Pakistan askeri iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü

Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Enver Han ile askeri ilişkilerinin güçlendirilmesini görüştü.

Serdar Bıtmez,Hacer Başer   | 18.01.2021
Katar ile Pakistan askeri iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü

Doha

Katar Savuma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Doha'da bir araya gelen ikili, "taraflar arasındaki askeri iş birliği ilişkilerini ve bu ilişkileri güçlendirme yollarını" ele aldı.

Görüşmede üst düzey komutanlar da hazır bulundu.

Katar Hava Kuvvetleri, Şubat 2020'de Doha'da Pakistan Hava Kuvvetleri ile ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Taraflar, önceki yıllarda askeri iş birliğini güçlendirmek için bazı anlaşmalar imzalamıştı.

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