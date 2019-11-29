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Dünya

Katar 'Eritre'de istikrarı bozma planına dahil olduğu' suçlamasını reddetti

Katar Dışişleri Bakanlığı, "Doha'nın Eritre'deki herhangi bir yapı ya da grupla bir ilgisi yoktur. Eritre hükümeti bunu iyi biliyor." dedi.

Serdar Bitmez,Said İbicioğlu   | 29.11.2019
Katar 'Eritre'de istikrarı bozma planına dahil olduğu' suçlamasını reddetti

Doha

Katar, "Eritre'de istikrarı bozmak için bir plana dahil olduğu" yönündeki suçlamayı reddetti.

Eritre Enformasyon Bakanlığı bugün, Katar'ın "Eritre'nin istikrarını bozmak için yapılan planların içinde olduğu ve Eritre karşıtı çalışan aşırı dinci ve siyasal İslamcı grupları beslediği" suçlamasında bulunmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Doha'nın Eritre'deki herhangi bir yapı ya da grupla bir ilgisi yoktur. Eritre hükümeti bunu iyi biliyor." ifadeleri kullanıldı.

"Bu gerçeklikten uzak ifadeler, asıl niyet ve bu açıklamanın arkasındaki taraflar hakkında şüphe doğurmaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, Katar'ın Eritre halkına saygı ve sevgi gösteren bir devlet olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Eritre Enformasyon Bakanlığı'na Katar'ı suçlayarak gerçeklikten uzaklaşmak yerine sorunların kökünü araştırma çağrısı yapıldı.

Eritre'nin Katar Büyükelçisinin Cibuti ile Eritre'nin yaşadığı sınır anlaşmazlığında arabulucu olması için 2017'de Katar'a davette bulunduğu belirtilen açıklamada, "Eğer Eritre hükümeti, bu saçma iddialar doğrultusunda Katar'dan şüphe duysaydı böyle bir talepte bulunmazdı." ifadelerine yer verildi.

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