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Dünya

Kassam Tugayları: İki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktık

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu.

Zeynep Tüfekçi Gülay  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Kassam Tugayları: İki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktık

İstanbul

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın çabalarına yanıt olarak ABD'li anne ve kızını serbest bıraktıklarını belirtti.

Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullandı.

Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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