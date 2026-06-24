Türkiye'nin liderliğinde, ekonomik işbirliğini zemin alarak Karadeniz havzasında istikrar ve barışa destek olmak amacıyla 25 Haziran 1992'de hayata geçirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), kuruluşunun 34. yılını kutluyor.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 34. yılını kutluyor Türkiye'nin liderliğinde, ekonomik işbirliğini zemin alarak Karadeniz havzasında istikrar ve barışa destek olmak amacıyla 25 Haziran 1992'de hayata geçirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), kuruluşunun 34. yılını kutluyor.

AA muhabiri, KEİ’nin kuruluşu, yürüttüğü faaliyetler ve organizasyon yapısına dair detayları derledi.

Bölge ölçeğinde güçlü bir ekonomik ortaklık modeli sunan KEİ, Türkiye'nin girişimleriyle 25 Haziran 1992'de düzenlenen İstanbul Zirvesi'nde imzalanan bildiri vasıtasıyla resmen faaliyete geçti.

Kurumun 1994'te çalışmalarına başlayan "Daimi Sekretaryası" da İstanbul merkezli olarak hizmet veriyor.

Örgüt çatısı altında Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan, üye devletler olarak faaliyet gösteriyor.

Bünyesindeki 13 üye devletle Karadeniz coğrafyasının "en geniş kapsamlı bölgesel ortaklık mekanizması" niteliğini taşıyan KEİ; bölgedeki huzur, istikrar ve kalkınmayı kalıcı kılmayı, ülkeler arası dostane ve yapıcı komşuluk bağlarını güçlendirmeyi ana vizyonu olarak kabul ediyor.

KEİ üyesi ülkeler sahip oldukları potansiyeli, lojistik yakınlık avantajlarını ve ticari dinamiklerini birleştirerek hem iki taraflı hem de çok ortaklı ekonomik, teknolojik ve toplumsal bağları zenginleştirmeyi; bu yolla Karadeniz’i bir barış ve refah merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Bu vizyonun hayata geçirilmesinde temel araç olarak "ekonomik entegrasyon" modeli benimseniyor.

Kuruluşun dönem başkanlığı yetkisi 6 ayda bir ülkeler arasında devrederken 1 Ocak'ta Gürcistan'ın devraldığı liderlik, 1 Temmuz'da Yunanistan'a geçecek.

KEİ, çok boyutlu sahalarda operasyon yürütüyor

Mekanizmanın en üst düzey karar mercisi konumundaki Dışişleri Bakanları Konseyinin yanı sıra organizasyon şeması içerisinde farklı uzmanlık alanlarına odaklanan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Karadeniz Etütleri Merkezi ve KEİ İş Konseyi gibi yapılar da kuruma bağlı alt organlar şeklinde faaliyetlerini sürdürüyor.

KEİ bünyesinde ticaret, finans, lojistik, enerji, telekomünikasyon, bilim ve inovasyon gibi sektörel başlıklar öncelikli olmak üzere spesifik gündem maddeleriyle ilgilenen pek çok çalışma grubu, yardımcı komite olarak yer alıyor.

Coğrafi sınırlar dahilinde ekonomik entegrasyonu sağlamanın ötesinde, küresel ekosisteme de entegre bir işleyiş felsefesine sahip olan KEİ'nin yaptığı organizasyonlara, üye olmayan farklı devletler ve uluslararası yapılar da katılıyor.

KEİ Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Antalya Diplomasi Forumu 2026'da (ADF) AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi" çağrısında bulunarak bu zor duruma rağmen Kuruluşun faaliyetlerini sürdürmeye devam etmeye çalıştığını ve bazı önemli kararlar aldığını belirtmişti.

Comanescu, bölgedeki ekonomik işbirliği için umutları koruma anlamında bazı ilerlemeler kaydedildiğini vurgulamıştı.