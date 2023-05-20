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Karadağ'ın yeni cumhurbaşkanı Milatovic yemin ederek görevine başladı

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın yeni cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, görevi Milo Djukanovic'ten devraldı.

Lejla Biogradlija  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Karadağ'ın yeni cumhurbaşkanı Milatovic yemin ederek görevine başladı Fotoğraf: Rusmin Radic/AA

Podgorica

Karadağ'da 2 Nisan'da yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu kazanarak ülkenin yeni lideri seçilen Milatovic, başkent Podgorica'da 200 yetkilinin katıldığı yemin töreniyle görevine başladı.

Milatovic, Karadağ Meclisinde yaptığı konuşmada, herkesin cumhurbaşkanı olacağını ifade ederek, görevini büyük bir sorumluluk, bilinç ve adalet çerçevesinde yürüteceğini söyledi.

Yemin törenine, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, konseyin Boşnak üyesi Denis Becirovic ve konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in yanı sıra ABD, İngiltere ve Almanya'nın Batı Balkanlar özel temsilcileri de katıldı.

Ekonomi Bakanı olarak da görev yapan 7 Aralık 1986 doğumlu Milatovic, evli ve 3 çocuk babası.

Milatovic, ülkesinin 8. cumhurbaşkanı seçildi

Balkan ülkesi Karadağ'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin birinci turu 19 Mart'ta düzenlenmiş, 7 adaydan hiçbiri yüzde 50 üzerinde oy alamadığı için seçimin ikinci turu 2 Nisan'da yapılmıştı.

İlk turda oyların yüzde 35,3'ünü alan Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, ikinci turda oyların yüzde 40'ını alarak mağlup olmuştu. Milatovic ise ilk turda oyların yüzde 28,9'unu almış, ikinci turda oyların yüzde 60'ını elde ederek ülkenin 8. cumhurbaşkanı seçilmişti.

Görevi Milatovic'e devreden Djukanovic, seçim sürecinde rakibi Milatovic'in "Sırbistan ve Rusya'nın adamı" olduğunu, seçimi kazanması durumunda ülkenin Rusya'ya yaklaşacağını savunmuştu.

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