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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Genç Karadenizliler Derneğini ziyaretinde konuşuyor.
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Dünya

Almanya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oy vermek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandıklara akın etti.

Mesut Zeyrek  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Almanya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oy vermek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Köln

Özellikle büyükşehirlerdeki oy kullanma merkezlerinin önünde sabahın erken saatlerinde itibaren yoğunluk gözlendi.

Essen kentinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde seçim merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 1,5 milyon seçmenle yurt dışında en çok seçmenin bulunduğu ülke olan Almanya'daki Türkler, 24 Mayıs'a kadar 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.

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