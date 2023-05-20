Almanya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oy vermek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandıklara akın etti.
Köln
Özellikle büyükşehirlerdeki oy kullanma merkezlerinin önünde sabahın erken saatlerinde itibaren yoğunluk gözlendi.
Essen kentinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde seçim merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Yaklaşık 1,5 milyon seçmenle yurt dışında en çok seçmenin bulunduğu ülke olan Almanya'daki Türkler, 24 Mayıs'a kadar 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.
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