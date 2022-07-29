Karadağ'da yeniden maske zorunluluğu getirildi
Batı Balkan ülkesi Karadağ'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle maske zorunluluğunun geri getirildiği belirtildi.
Podgorica
Karadağ Kamu Sağlığı Enstitüsü Müdürü Igor Galic, son 10 günde ülkede Kovid-19 vakalarında büyük artış gözlendiğini ifade ederek, bugün itibarıyla kamu ve sağlık kurumları, benzin istasyonları ve marketlerde maske zorunluluğunun 15 gün süreyle geri getirildiğini söyledi.
Galic, Kovid-19'a karşı aşı olunmasının önemine vurgu yaptı.
Turizm sezonunun etkisiyle vaka sayılarının arttığı Karadağ'da, son 24 saatte 944 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.