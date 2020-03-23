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Dünya, Koronavirüs

Karadağ'da yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm yaşandı.

Lejla Biogradlija,Dzihat Aliju   | 23.03.2020
Karadağ'da yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Podgorica


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm yaşandı.

Karadağ Klinik Merkezi Müdürü Jevro Erakovic, ülkenin kıyı kesimlerinde bulunan Herceg Novi'de Kovid-19 tanısı konulan 65 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Erakovic, kliniğe getirilen kişinin bir ay Sırbistan'da ikamet ettiğine dikkati çekti.

Kovid-19'un Avrupa'da en son yayıldığı ülke olan Karadağ'da vaka sayısının 21 olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Arnavutluk'ta da hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 89 olarak kaydedildi.

Bir diğer Balkan ülkesi Bosna Hersek'te vaka sayısı 126, Hırvatistan'da 306, Slovenya'da 414, Kuzey Makedonya'da 115 ve Kosova'da 33'e yükseldi.

Bu arada, Slovenya Sağlık Bakanı Tomaz Gantar, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye ulaştığını ifade etti.

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