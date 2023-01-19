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Dünya

Karadağ'da Kovid-19'un "Kraken" alt varyantı tespit edildi

Batı Balkanların en küçük ülkesi Karadağ'da, Kovid-19'a yol açan Omicron'un alt varyantı "Kraken"in ilk vakası görüldü.

Lejla Biogradlija   | 19.01.2023
Karadağ'da Kovid-19'un "Kraken" alt varyantı tespit edildi

Montenegro

Karadağ Kamu Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Karadağ'ın da Omicron varyantının alt varyantı olan "Kraken"in görüldüğü ülkeler arasına dahil olduğuna işaret edilerek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunuldu.

Ülkede ilk "Kraken" vakasının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kraken"in ABD'de hızla yayılan bir alt varyant olduğu belirtilerek İngiltere, Danimarka, Fransa, Avusturya, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, İzlanda, Belçika, Çekya ve Portekiz'de de vakaların görüldüğü anımsatıldı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 13 Ocak'ta, Omicron'un "Kraken" adı verilen XBB.1.5 alt varyantının risk seviyesinin düşük olduğunu bildirmişti.





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