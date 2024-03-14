Dolar
32.13
Euro
35.14
Altın
2,171.33
ETH/USDT
3,973.60
BTC/USDT
73,063.00
BIST 100
8,910.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Karadağ'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında yerel saatle 04.06'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Nurduhan, İsmail Özdemir  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Karadağ'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Niksic

Karadağ Hidrometeoroloji ve Sismoloji Kurumu, merkez üssü Niksic'in 32 kilometre kuzeybatısı, Bosna Hersek sınırı yakınındaki Pluzine bölgesi olan depremin büyüklüğünün 5,4 olduğunu açıkladı.

Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Depremin Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta da hissedildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emniyet Genel Müdürlüğü adına yükseköğretim kurumlarında okutulacak öğrencilere dair yönetmelik yürürlükten kaldırıldı
Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Mehmetçikle iftar yaptı
Bayraktar AKINCI, İHA-122 süpersonik füze atış testini başarıyla gerçekleştirdi
Antalya'da dolu etkili oldu

Benzer haberler

Karadağ'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Karadağ'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem

Jeoloji profesörü Gökçeoğlu, olası Marmara depremine karşı uyardı

Hatay'da iş makinesinin ulaşamadığı hasarlı binaları özel ekip yıkıyor

Hatay'da iş makinesinin ulaşamadığı hasarlı binaları özel ekip yıkıyor
Prof. Dr. Naci Görür: İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyeli var

Prof. Dr. Naci Görür: İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyeli var
Hatay'da depremde 6 kişinin öldüğü binanın yapım sorumlusu 7 sanığı hakkında dava açıldı

Hatay'da depremde 6 kişinin öldüğü binanın yapım sorumlusu 7 sanığı hakkında dava açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet