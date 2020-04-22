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Dünya

Karadağ İslam Birliği TBMM'nin açılışının 100. yılını kutladı

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da bulunan Mehmet Fatih Medresesi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla meclis arması yansıtıldı.

Lejla Biogradlija   | 22.04.2020
Karadağ İslam Birliği TBMM'nin açılışının 100. yılını kutladı Fotoğraf: Samir Kajoševic / AA

Podgorica

Karadağ İslam Birliği tarafından medrese binasında yansıtılan kutlama mesajında "TBMM 100 yaşında" ifadelerine yer verildi. 

İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a da birer tebrik mesajı gönderdi.

Fejzic, mesajında, "Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Karadağ'a gösterdiği dayanışma için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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