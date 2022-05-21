Karadağ, bağımsızlığının 16. yıl dönümünü kutluyor
Eski ismiyle Sırbistan-Karadağ'dan 21 Mayıs 2006'da yapılan referandumla ayrılan Karadağ, bugün bağımsızlığının 16. yıl dönümünü kutluyor.
Saraybosna
Geride kalan 16 yıllık zaman zarfında özellikle Avrupa-Atlantik kurumlarına üyelik sürecinde önemli başarılara imza atan Balkan ülkesi Karadağ, Avrupa Birliğine (AB) üyelik yolunda katılım müzakerelerinin sonuna yaklaşırken, 2017'de ise NATO üyesi oldu.
Adriyatik Denizi kıyısında bulunan 620 bin nüfuslu Karadağ, AB'ye üyelik yolunda Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya gibi bölge ülkelerinden de bir adım önde duruyor.
Bağımsızlık referandumu
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin 1990'lı yıllarda parçalanmasının ardından önce Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, ardından Sırbistan-Karadağ olarak bir süre Sırbistan ile "tek çatı" altında bulunan Karadağ, 21 Mayıs 2006'daki tarihi referandumla bağımsız oldu.
Karadağ Meclisi, AB'nin de tavsiyesi üzerine önce Referandum Kanunu'nu kabul etti. Referandumda halka "Karadağ Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuki tarafsızlığa sahip bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Referandumun resmi sonuçlarına göre, katılımın yüzde 86,5 olduğu referandumda halkın yüzde 55,5'i bağımsızlıktan yana, yüzde 44,5'i ise Sırbistan-Karadağ'ın devamından yana oy kullandı.
Referandumun ardından Karadağ bağımsız bir ülke olurken, 21 Mayıs günü ülkede "Bağımsızlık Günü" olarak kabul edildi.
Demografik yapı
Karadağ'da son olarak 2011'de yapılan nüfus sayımı verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 72,07'sini Ortodokslar, yüzde 19,11'ini Müslümanlar ve yüzde 3,44'ünü ise Katolikler oluşturuyor.
Ülkede etnik olarak en fazla Karadağlı ve Sırp bulunurken, bunları Boşnak, Arnavut, Roman ve Hırvatlar ile diğer küçük etnik gruplar izliyor.
Başkenti Podgorica, resmi dili ise Karadağca olan ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, mevcut Başbakanı ise Dritan Abazovic.
2017'de NATO üyesi oldu
Bağımsızlıktan sonra iktidara gelen Karadağ hükümetleri, içerideki muhalif kesime rağmen AB ve NATO yanlısı bir politika izlemekten vazgeçmedi.
AB'ye resmi üyelik başvurusunu 15 Aralık 2008'de yapan Karadağ, 17 Aralık 2010'da "aday ülke" statüsü aldı. Katılım müzakerelerine 29 Haziran 2012'de başlayan Balkan ülkesi, bugüne kadar toplam 33 fasıldan 31'ini açtı.
AB'nin bir sonraki üyesi olacağı tahmin edilen Karadağ'ın, en geç 2025'e kadar AB'ye katılması bekleniyor.
Bağımsız olduktan sonra NATO ile ilk resmi belgeyi (Barış İçin Ortaklık Çerçeve Belgesi) 14 Aralık 2006'da imzalayan Karadağ, 2007'de ise Brüksel'de NATO Temsilciği açtı. NATO zirvelerine ilk kez 2008'de katılan Karadağ, aynı yıl NATO'nun barış misyonlarına asker göndermeye de başladı.
NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, başarılı geçen müzakerelerin ardından 2 Aralık 2015'te Karadağ'a üyelik daveti gönderilmesi kararı aldı. NATO üyeleri katılım protokolü 19 Mayıs 2016'da imzalanırken, protokolün üye ülke parlamentolarında onaylanmasının ardından Karadağ, 5 Haziran 2017'de NATO'nun 29. üyesi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.