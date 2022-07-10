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Dünya

Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 10.07.2022
Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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