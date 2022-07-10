Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/yEfg3mLGSh