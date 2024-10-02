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Dünya

Kanada'da Trudeau hükümetini düşürmek için sunulan gensoru reddedildi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau hükümetini düşürmek için bir hafta içinde ikinci kez sunulan gensoru önergesi parlamentoda kabul edilmedi.

Ahmet Furkan Mercan  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Kanada'da Trudeau hükümetini düşürmek için sunulan gensoru reddedildi

Ankara

Ulusal basının haberine göre Kanada'da muhalefetteki Muhafazakar Parti (CPC), Başbakan Trudeau hükümeti aleyhine gensoru önergesi sundu.

Önergede "Meclis, hükümete güvenini kaybetti" ifadesi kullanıldı.

Parlamentonun 338 sandalyeli alt kanadında oylanan önerge, 121'e karşı 207 oyla reddedildi.

Trudeau hükümeti aleyhine geçen hafta sunulan gensoru önergesi de reddedilmişti.

25 Eylül'de "Meclis’in, başbakan ve hükümete güveni yoktur" ifadesinin yer aldığı ilk gensoru önergesi de, 120'ye karşı 211 oyla reddedilmişti.

Böylelikle CPC kanadının bir hafta içinde verdiği iki önerge de başarısız oldu.

Muhalefet, azınlık durumundaki Liberal hükümetin devrilmesini ve federal seçimlere erken bir tarihte gidilmesini hedefliyor.

Ulusal basında, gelecek haftalarda muhalefetin, yeni gensoru önergelerini meclise sunabileceği kaydediliyor.

Ara seçim kayıpları

2015'ten beri başbakanlık yapan Liberal Parti (LPC) lideri Trudeau, "partisinin geleceğini tehlikeye düşürdüğü" endişeleri nedeniyle istifa baskısıyla karşı karşıya.

LPC'nin "yıllardır hakim olduğu" Toronto ve Montreal kentlerinde iki ara seçimi kaybetmesinin söz konusu kaygıları artırdığı belirtiliyor.

BBC haberinde, Kanada'da, muhafazakarların kamuoyu yoklamalarında uzun süredir liberallere karşı büyük bir farkla önde gittiği aktarıldı.

Olağan federal seçim 2025'te

2021 seçimleri sonrası Yeni Demokratik Parti (NDP) ile yapılan anlaşma, LPC'nin iktidarda kalmasını sağlamıştı

NDP lideri Jagmeet Singh'in geçen ay "liberallerin yönetemeyecek kadar zayıf olduğunu" söylemesiyle, anlaşmanın olumsuz etkilendiği kaydediliyor.

Yaklaşık 39 milyonluk nüfusa sahip Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da olağan federal seçimlerin, Ekim 2025'te düzenlenmesi planlanıyor.

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