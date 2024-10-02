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Dünya

BBC'ye göre İngiliz jetleri, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını engellemek için uçtu

İngiliz yayın kuruluşu BBC, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları karşısında İngiliz jetlerinin görev aldığını açıkladı.

Behlül Çetinkaya  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
BBC'ye göre İngiliz jetleri, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını engellemek için uçtu

Londra

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran'ın dün akşam başlattığı İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından sonrasında kınama açıklaması yaptı.

"İngiliz güçleri Orta Doğu'da tansiyonun daha da yükselmesini engellemek amacıyla üstüne düşeni yaptı. Operasyonda görev alan tüm İngiliz personele cesaret ve profesyonelliği için teşekkür ederim." ifadelerini kullanan Healey, İngiliz ordusunun operasyonda nasıl bir görev aldığını ise açıklamadı.

Operasyona ilişkin detayları ise İngiliz yayın kuruluşu BBC paylaştı. BBC'nin haberine göre, İngiliz savaş uçakları nisan ayında olduğu gibi dün akşam da İsrail'e yönelik İran saldırıları karşısında görev yaptı.

İngiliz jetleri, nisanda da İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısı karşısında havalanmış ve İran'a ait insansız hava araçlarını düşürmüştü.

Dönemin İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran saldırılarının önlenerek hem İsrail hem de Ürdün'de hayatların kurtarıldığını belirterek, "Uçaklarımızın bir dizi İran saldırı uçağını düşürdüğünü teyit edebilirim." açıklamasını yapmıştı.

Nisan ayında Savunma Bakanı olarak görev yapan Grant Shapps de İran saldırılarının başlamasının ardından Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait ilave jet ve yakıt ikmal tankerlerinin Orta Doğu'da konuşlandırıldığını duyurmuştu.

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