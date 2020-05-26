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Dünya

Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 637'ye yükseldi

Kanada'da son 48 saatte 190 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Seyit Aydoğan   | 26.05.2020
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 637'ye yükseldi

Toronto


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 190 artarak 6 bin 637'ye çıktı.

Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 48 saatte 190 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu artışla Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 637'ye ulaştı.

Vaka sayısı da 2 bin 90 artarak 85 bin 711 oldu.

Anneler Günü etkinlikleri vaka sayısını artırdı

Kanada'da salgının en yoğun olduğu iki eyaletten biri olan Ontario'nun Sağlık Bakanı Christine Elliott, Anneler Günü'nün kutlandığı hafta eyalet genelindeki vaka sayısında ciddi artış kaydedildiğini açıkladı.

"Virüsü bulaştıracağından endişe duyulacak unsurlar arasında sivrisinekler yok"

Öte yandan Alberta Eyaleti Sağlık Hizmetleri Şefi Dr. Deena Hinshaw, Kovid-19'un sivrineklerden bulaşıp bulaşmayacağına dair açıklamada bulundu.

Dr. Hinshaw, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar, Kovid-19'un sivrisinekler tarafından insanlara bulaştığını gösteren hiçbir bilgi veya kanıt yok. Bu virüs, enfekte bir kişinin tükürük, burun akıntısı, öksürük, hapşırık veya konuştuğu zaman ağızdan çıkan damlacıklar yoluyla yayılan bir solunum virüsüdür." ifadelerini kullandı.

Virüsler üzerine yaptığı araştırmaları ile bilinen Manitoba Üniversitesi bilim adamlarından Dr. Jason Kindrachuk da bir haber kanalında yaptığı açıklamada, Kovid-19'u bulaştıracağından endişe duyulacak unsurların arasında sivrisineklerin bulunmadığını söyledi. 

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