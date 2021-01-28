Euro
8.96
Dolar
7.41
BIST 100
1,467.00
Altın
1,837.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kanada'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 19 bini aştı

Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 19 bini geçti.

Seyit Aydoğan   | 28.01.2021
Kanada'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 19 bini aştı

Toronto

Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı 45 bin 62 artarak 715 bin 72'den 760 bin 134'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son bir haftada ölenlerin sayısı 1391 artarak 18 bin 120'den 19 bin 511'e çıktı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 682 bin 365 oldu.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 21 milyon 558 bin 935 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 19 bini aştı
AB ile AstraZeneca görüştü ama anlaşamadı
ABD'de 1 ayda 90 bin kişi Kovid-19'dan ölebilir
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine araştırma yapmak zorundayız

Benzer haberler

Kanada'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 19 bini aştı

Kanada'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 19 bini aştı

Kanada’da geliştirilen Kovid-19 aşısının klinik testlerine başlandı

Kanadalı bilim insanları, laboratuvar ortamında yağ ve kas hücrelerinden oluşan et türü geliştirdi

Biden yönetimi, Keystone XL petrol boru hattı projesini iptal ederse Kanada dava açacak

Biden yönetimi, Keystone XL petrol boru hattı projesini iptal ederse Kanada dava açacak