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Dünya, Koronavirüs

Kanada'da koronavirüsten ilk ölüm

Kanada'da 80 yaşlarındaki bir erkek Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Seyit Aydoğan   | 10.03.2020
Kanada'da koronavirüsten ilk ölüm

Toronto

Kanada'nın British Columbia eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile enfekte olan bir kişinin öldüğü, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğu bildirildi.

British Columbia Eyalet Sağlık Bakanı Adrian Dix ve Eyalet Sağlık Şefi Dr. Bonnie Henry, yaptıkları ortak açıklamada, Kuzey Vancouver’daki yaşlı bakım merkezinde kalan 80 yaşlarındaki bir erkek hastanın öldüğünü duyurdu.

Hafta sonu tesisin iki yaşlı sakinine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğu anımsatan Dr. Bonnie Henry, ölen kişinin teşhis konulan bu iki kişiden biri olduğunu ifade etti.

Vaka sayısı 77’yi buldu

Çok sayıda ülkeye yayılan salgının etkilediği ülkelerden biri olan Kanada'da 34'ü Ontario'da, 32'si British Columbia'da, 7'si Alberta'da ve 4'ü Quebec'te olmak üzere 77 teyit edilmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunuyor.

Öte yandan yeni tip Kovid-19’un en fazla görüldüğü eyaletler olan Ontario ve British Columbia da halk, maske, el temizliği için kullanılan jel alkol, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu stokluyor. Ülke nüfusunun yarısının yaşadığı Ontario eyaletinde market ve eczanelerde maske, eldiven ve koruyucu malzeme bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Kanadalı sigorta şirketleri de yeni tip koronavirüs ve bağlantılı rahatsızlıkları seyahat sigortası kapsamından çıkardılar.

Kanada Havayolları Air Canada, Çin’e uçuş yasağını nisan sonuna kadar uzattı. Air Canada, daha önce Çin’e olan uçuşlarını şubat sonuna kadar durdurduğunu açıklamıştı.

"Kruvaziyer gemilerinden uzak durun"

Bu arada Kanada Halk Sağlığı Ajansı Şefi Dr. Theresa Tam, düzenlediği basın toplantısında Kanadalılardan, kruvaziyer gemilerinden uzak durmalarını ve zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini istedi.

Son olarak California açıklarında bekleyen ve 54 ülkeden 3 bin 500'den fazla kişiyi taşıyan Grand Princess isimli kruvaziyerde, COVID-19 teşhisi konan 21 kişi bulunduğunu ifade eden Dr. Tam, gemide bulunan 237 Kanadalının yakında tahliye edileceğini söyledi.

Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne de hükümetin Grand Princess isimli kruvaziyerdeki Kanadalıları Trenton'daki askeri üste kurulan karantina bölgesine getirmek üzere bir uçak hazırladığını doğruladı. 

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