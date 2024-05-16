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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kanada'da hakim, McGill Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek kampının kaldırılmasını reddetti

Kanada'nın Quebec eyaletinde hakim, McGill Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek kampının kaldırılmasına yönelik tedbir talebini reddetti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Kanada'da hakim, McGill Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek kampının kaldırılmasını reddetti

Trenton

Hakim Marc St.-Pierre, McGill Üniversitesi'nin ön bahçesine kurulan kampın kaldırılmasının acil bir ihtiyaç haline geldiği yönündeki iddiaların kanıtlanamadığını ifade etti.

McGill kampüsüne kurulan kampın kaldırılması için daha derin bir inceleme yapılmasını talep eden Hakim, Filistin'e destek kampının kaldırılmasına yönelik tedbir talebini reddetti.

Hakim ayrıca, "kampüs alanına ilk çadırların kurulmasından bu yana ciddi veya şiddet içeren herhangi bir olay kaydedilmediğini" belirtti.

Öte yandan McGill'in avukatı Jacques Darche, gösteriler nedeniyle üniversite kampüsünün güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi.

McGill Üniversitesi'nde de Filistin destekçisi öğrenciler, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kamp kurmuştu.

Öğrenciler, okul yönetiminin İsrail ile bağlantılı şirketlerle çalışmamasını talep ederken, yönetimi ise polis desteğiyle öğrencileri dağıtmaya çalışmıştı.

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