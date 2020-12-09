Euro
9.51
Dolar
7.84
BIST 100
1,339.89
Altın
1,859.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Selçuk Beşinci Büyük Buluşma programına çevrim içi katılıyor
logo
Dünya

Kanada Senatosu Dağlık Karabağ'ın 'devlet' olarak tanınmasını içeren önergeyi reddetti

Kanada Senatosu, Dağlık Karabağ’ın bağımsız devlet olarak tanınması konusundaki önergeyi reddetti.

Seyit Aydoğan   | 09.12.2020
Kanada Senatosu Dağlık Karabağ'ın 'devlet' olarak tanınmasını içeren önergeyi reddetti

Toronto

Kanada Senatosunun dün gece saatlerindeki oturumunda önerge sunan Muhafazakar Partinin Yunan asıllı Quebec eyaleti Senatörü Leo Housakos’un teklifi, Senatonun çoğunluğu tarafından kabul görmedi.

Housakos, önergesinde, Kanada hükümetince Dağlık Karabağ’a yönelik sözde Azerbaycan ve Türkiye saldırganlığının kınanması, Türkiye’ye askeri malzeme ihracının daimi olarak yasaklanması ve Dağlık Karabağ'ın bağımsız devlet olarak tanınmasını istedi.

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, önergeye 53 senatör "hayır" oyu verirken, lehte oyların sayısı 16’da kaldı. Oylamada 5 senatör ise "çekimser" oy kullandı.

Fransa Ulusal Meclisi de geçen hafta skandal bir karar alarak, uluslararası hukuka göre, Azerbaycan toprağı olan ve bir kısmı halen Ermenistan işgalinde kalan "Dağlık Karabağ'ın acilen devlet olarak tanınmasını" öngören tasarıyı kabul etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 68 milyon 568 bini geçti
Almanya’da Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 300 bini aştı
ABD Başkanı Trump Kovid-19 aşısında Amerikalılara öncelik verilmesi için kararname imzaladı
Biden'dan ABD halkına göreve başlayınca 100 gün içinde 100 milyon doz aşı sözü

Benzer haberler

Kanada Senatosu Dağlık Karabağ'ın 'devlet' olarak tanınmasını içeren önergeyi reddetti

Kanada Senatosu Dağlık Karabağ'ın 'devlet' olarak tanınmasını içeren önergeyi reddetti

Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini askeri geçit töreniyle kutlayacak

Ermenistan'ın 2. Dağlık Karabağ savaşında imha edilen silahlarının maddi karşılığı 4,8 milyar dolar

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinden Ulusal Meclis'in Dağlık Karabağ kararına tepki

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinden Ulusal Meclis'in Dağlık Karabağ kararına tepki
Azerbaycan Fransa'ya nota verdi

Azerbaycan Fransa'ya nota verdi
Avrupa’nın Dağlık Karabağ tutumu

Avrupa’nın Dağlık Karabağ tutumu