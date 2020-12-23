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Dünya, Koronavirüs

Kanada, Moderna'nın Kovid-19 aşısını onayladı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Moderna'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıya onay verdi.

Seyit Aydoğan   | 23.12.2020
Kanada, Moderna'nın Kovid-19 aşısını onayladı

Toronto


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kanada Federal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Amerikan ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 için geliştirdiği aşının onaylandığı ve bunun "Bakanlıkça onay alan 2'inci aşı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlığımız Moderna aşısının Kanadalılar üzerinde kullanım için etkili ve güvenli olduğuna karar verdi." ifadesine yer verildi.

Kanada, 2 hafta önce de Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşıya onay vermişti.

Teslimatlar 48 saatte başlayacak

Başbakan Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Moderna’nın aşısının onayını duyurdu.

Kanada, Moderna’nın aşısından bu ayın sonuna kadar 168 bin doz aşı alacak ve teslimatlar, sözleşme gereği 48 saat içinde başlayacak.

Moderna, 2021'in sonuna kadar Kanada'ya 40 milyon doz aşı verecek.

"Fazla aşıları dünya ile paylaşacağız"

Başbakan Trudeau, bir televizyon kanalında yaptığı yıl sonu değerlendirmesinde, Kanada’nın ihtiyacından fazla aşı aldığı eleştirilerini cevapladı.

400 milyondan fazla Kovid-19 aşısı sipariş ettiklerini belirten Trudeau, nüfusun tamamının ihtiyacını karşıladıktan sonra kalan fazla aşıları diğer ülkelerle paylaşacaklarını söyledi.

Trudeau, "Kanada aşılandıkça gereğinden fazla aşıya sahip olursak, kesinlikle dünya ile paylaşacağız." dedi.

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