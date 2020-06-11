Euro
7.73
Dolar
6.79
BIST 100
109,950.20
Altın
1,721.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada, Libya'da meşru hükümeti destekliyor

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, ülkesinin, Libya'da meşru hükümeti desteklediğini ve taraflar arasında ateşkese varılmasını istediğini belirtti.

Gülşen Topçu   | 11.06.2020
Kanada, Libya'da meşru hükümeti destekliyor

Trablus

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libyalı mevkidaşı Muhammed Seyyale ile telefonda görüşen Champagne, ülkesinin, ateşkese varılması, siyasi müzakerelere başlanması ve mali kurumların bir çatı altında birleştirilmesini istediğini söyledi.

Champagne, Kanada'nın, Almanya'da ocak ayında gerçekleştirilen Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanması ve 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının devam etmesi için çalıştığını kaydetti.

Görüşmede bakanların ayrıca eğitim, kültür ve ekonomi alanlarında ikili işbirliğini destekleme ve geliştirme yollarını ele aldığı ifade edildi.

Darbeci Hafter'e bağlı güçler, son günlerde Libya hükümeti karşısında büyük kayıp vererek bir yıldan uzun süredir almaya çalıştıkları başkent Trablus ve etrafından çekilmek zorunda kalmıştı.

Sahada kaybeden Hafter ve müttefikleri, 6 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan toplantıda ateşkes istemişti.

Libya krizine ilişkin 3 ayrı masa kurulmuştu

Almanya'da ocakta gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından, katılımcı ülkeler ve Libyalı taraflar arasında ülkedeki krize çözüm için BM himayesinde üç ayrı müzakere masası kurulması kararlaştırılmıştı.

Görüşmelerden birisi, Libya hükümeti ve Halife Hafter'i temsilen 5'er güvenlik temsilcisinin, BM himayesinde kalıcı bir ateşkesi görüştükleri 5+5 diye isimlendirilen müzakereydi. BM'nin çözüm planı çerçevesinde, ekonomi ve siyasi yol haritaları olmak üzere, karşıt tarafları bir araya getirecek iki ayrı müzakere masası planlanmıştı ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin görüşmeler devam ederken başkent Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürmesinin ardından Libya hükümeti, şubat sonunda Cenevre'deki görüşmeleri askıya aldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 55 bini geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 146 bin 839 oldu
Sağlık Bakanı Koca: Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür

Benzer haberler

Kanada, Libya'da meşru hükümeti destekliyor

Kanada, Libya'da meşru hükümeti destekliyor

BAE ve Mısır, Hafter'in son yenilgilerinin ardından Libya'da 'siyasi çözüm' çağrılarını yineledi

Batılı asker ve iş adamları darbeci Hafter'i 10 milyonlarca dolar dolandırmış

BM'den Libya ortak askeri komite toplantılarının üçüncü turu açıklaması

BM'den Libya ortak askeri komite toplantılarının üçüncü turu açıklaması
Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bini geçti

Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu

Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu