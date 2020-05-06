Euro
7.67
Dolar
7.08
BIST 100
99,431.34
Altın
1,705.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti

Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da Kovid-19 salgınında vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.

Seyit Aydoğan   | 06.05.2020
Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti Fotoğraf: Mert Alper Derviş /AA

Toronto


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde dün 3 bin 981 olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerde, son 24 saatte 185 artış kaydedildi. Salgında ölenlerin toplamı 4 bin 166’ya yükselirken, ülke genelindeki pozitif Kovid-19 vaka sayısı da bin 274 artarak 60 bin 772'den 62 bin 46'ya ulaştı.

Kanadalı bir firma virüse karşı antikorlarla ilaç üretti

Kanada’nın Vancouver kentindeki bir biyoteknoloji firması, Kovid-19 ile enfekte olduktan sonra iyileşen hastalardan alınan antikorlarla bir ilaç ürettiklerini açıkladı. AbCellera Biologics isimli şirketin CEO'su Carl Hansen basına yaptığı açıklamada, antikorlar ile üretilen ilacın, virüse karşı etkin bir aşı bulunana kadar savunmasız toplulukları korumak için kullanılabileceğini söyledi.

Antikorların, hastalıklara karşı savaşmak için insan vücudunun ihtiyaç duyduğu tüm moleküler materyalleri içerdiğini ve hastalara daha hızlı koruma sağlayacağını ifade eden Hansen, "Profilaktik bir antikor bir aşıdan daha etkili olabilir. Kovid-19 için aşı geliştirmeye çalışan birçok grup var ve aşılar küresel mücadelenin çok önemli bir parçası. Ancak yaptığımız şey farklı. Yaptığımız şey, bir hastadaki gerçek bir enfeksiyon ve iyileşmeden kaynaklanan bağışıklık tepkisi olan antikoru, kelimenin tam anlamıyla milyonlarca insanda kullanılabilecek şekilde üretmek." dedi.

Hansen, normalde 5 yıllık bir dönemi gerektiren çalışmanın, uygulanan tekniklerle 4 aya indirildiğini ve söz konusu ilacın temmuzda insanlar üzerinde denenmesine başlanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti
Belçika'dan getirilen Türk vatandaşlarının Gümüşhane'deki karantina süresi tamamlandı
Yeni Zelanda’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 21’e çıktı
Maldivler'den getirilen 209 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 633 kişi öldü

Benzer haberler

Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti

Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti

Belçika'dan getirilen Türk vatandaşlarının Gümüşhane'deki karantina süresi tamamlandı

Yeni Zelanda’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 21’e çıktı

Maldivler'den getirilen 209 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi

Maldivler'den getirilen 209 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 633 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 633 kişi öldü